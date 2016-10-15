Крэйвен в скором времени покинет свой пост

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен покинет свой пост в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. Паралимпийское собрание, на котором пройдут выборы нового президента МПК, состоится в октябре 2017 года.

- Крэйвену остается около года до окончания срока его полномочий, поскольку это его третий срок, - цитирует ТАСС Лукина. - Действительно, Филип Крэйвен должен покинуть свой пост. В каком месяце это произойдет, мне трудно сказать, но это действительно произойдет довольно скоро.

Я не знаю ничего насчет возможности его досрочного ухода, это может быть его личным решением, а может и не быть. Через год - в октябре 2017 года - состоится паралимпийское собрание, на котором пройдут выборы нового президента организации.