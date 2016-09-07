Крэйвен удивлен, что во время Олимпиады критиковали ВАДА, а не Россию

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен подчеркнул, что для него удивителен тот факт, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро было много критики в адрес ВАДА. Сегодня в Рио стартуют Паралимпийские игры, сборная России в полном составе не была допущена до Паралимпиады.

– Слышал много критики в адрес ВАДА во время Олимпийских игр, – приводит слова Крэйвена Press Association. – А в адрес России большого количества критики не было. Думаю, что это просто удивительно. Давайте не забывать, кто был изначально виноват. Это не ВАДА, а Россия.