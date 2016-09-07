17:49 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Крэйвен удивлен, что во время Олимпиады критиковали ВАДА, а не Россию

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Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен подчеркнул, что для него удивителен тот факт, что во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро было много критики в адрес ВАДА. Сегодня в Рио стартуют Паралимпийские игры, сборная России в полном составе не была допущена до Паралимпиады.

– Слышал много критики в адрес ВАДА во время Олимпийских игр, – приводит слова Крэйвена Press Association. – А в адрес России большого количества критики не было. Думаю, что это просто удивительно. Давайте не забывать, кто был изначально виноват. Это не ВАДА, а Россия.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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акробат

да хорош уже каждое слово этого старикашки возводить в ранг главных новостей. земля ему пухом

17:59

mikeV

Так формально виновата именно ВАДА и была. Ибо это руководитель её центра создал систему подмены допинг-проб, разрабатывал допинг, торговал им и т.п. ВАДА постоянно заявляет о своей независимости и не разрешает государствам вмешиваться в свои структуры. Только почему она в случае их преступлений не хочет нести за них ответственность? Если г-н Крэйвен это не понимает, то он туп, и недостоин руководить IPC.

17:58

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