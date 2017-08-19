Крэйвен покинет пост президента МПК

Действующий президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен не выдвинул свою кандидатуру на новые выборы, которые пройдут на заседании исполкома МПК в Абу-Даби 3-4 сентября.

- Это так, - подтвердил первый вице-президент ПКР Павел Рожков. - Но он лично хотел до своего ухода принять решение вопросу восстановления членства ПКР в МПК. Все мы надеемся, что оно будет положительное. Но даже если нет - у нас еще будут шансы выступить на Играх в Пхенчхане. Все документы о проделанной работе мы передадим новому руководству МПК. Вопрос может решиться в январе - в самый последний момент. (Владимир ИВАНОВ)

МПК рассмотрит вопрос восстановления членства ПКР 3-4 сентября