13:27 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Крэйвен не покинет пост главы IPC до истечения срока полномочий

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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий. Об этом сообщил директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс. Его преемник будет избран 8 сентября 2017 года. Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что в скором времени Крэйвен покинет свой пост.

- Это последний президентский срок сэра Филипа Крэйвена, отметил Спенс. - Как и все члены правления он может находиться в должности не более трех сроков подряд. Его преемник будет избран на Генеральной ассамблее МПК в сентябре следующего года. (Мария МАРКОВА). 

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