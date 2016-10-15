Крэйвен не покинет пост главы IPC до истечения срока полномочий

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий. Об этом сообщил директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс. Его преемник будет избран 8 сентября 2017 года. Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что в скором времени Крэйвен покинет свой пост.

- Это последний президентский срок сэра Филипа Крэйвена, отметил Спенс. - Как и все члены правления он может находиться в должности не более трех сроков подряд. Его преемник будет избран на Генеральной ассамблее МПК в сентябре следующего года. (Мария МАРКОВА).