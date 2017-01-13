Крейг Спенс: "МПК выступит с заявлением по восстановлению членства ПКР в конце января"

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс отметил, что организация сделает заявление по прогрессу Паралимпийского комитета России (ПКР) в вопросе восстановления членства в конце января. По его словам, все подозрения будут сняты, как только ПКР будет полностью соответствовать необходимым критериям.

– Нам неизвестны сроки снятия отстранения, – приводит "Р-Спорт" слова Спенса. – Все, что нам известно, так это то, что подозрения будут сняты, как только ПКР будет полностью соответствовать критериям. Поэтому тут следует обращаться в ПКР за сроками, когда они смогут соответствовать критериям. Дорожная карта, доставленная ПКР, обсуждалась вчера. По следам этого собрания рабочая группа МПК в конце текущего месяца выпустит доклад для руководства организации. После чего МПК в конце января опубликует короткое обобщение, детализируя прогресс, достигнутый ПКР.

7 августа 2016 глава МПК Филип Крэйвен года объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Отстранение ПКР препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на Паралимпиийские игры в Пхенчхане.