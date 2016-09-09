Копьеметатель Кузнецов улучшил рекорд мира на стартах для паралимпийцев

Чемпион мира Алексей Кузнецов одержал победу в метании копья на всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в паралимпийскую программу, установив неофициальный мировой рекорд, информирует "Р-Спорт".

Спортсмен, выступающий в классе F54, показал результат 30,18 м, который также стал новым рекордом России. Мария Богачева в женском метании копья в этом же классе показала результат 16,47.

В метании диска лучшей стала Елена Горлова (F51) с результатом 10,74. Второй результат у Екатерины Потаповой – 9,43.

В беге на 200 м у мужчин Федор Триколич (T12) показал результат 22,97 секунды.

На дистанции 5000 м у женщин лучшей стала Наталья Кочерова (T54) – 12.00,25, второй стала Акжана Абдикаримова (T53) – 12.50,63. У мужчин на этой же дистанции победил Алексей Быченок (T54) – 10.50,75. Второе место занял Виталий Гриценко (T53) – 11.03,74, а третье Иван Гончаров (T54) – 11.59,71.