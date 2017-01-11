Координационный комитет ПКР по взаимодействию с МПК возглавил Андрей Строкин

Паралимпийский комитет России направил в Международный паралимпийский комитет ориентировочную версию проекта Дорожной карты реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР в МПК.

Как сообщает официальный сайт ПКР, ориентировочная версия Дорожной карты будет рассмотрена Рабочей группой МПК в среду, 12 января, во главе с ее руководителем Энди Паркинсоном (с 2015 года – главный исполнительный директор Федерации академической гребли Великобритании, с 2009 по 2015 год – исполнительный директор Британского антидопингового агентства UKAD).

Ориентировочная версия Дорожной карты содержит три блока: 1) общеорганизационные мероприятия; 2) антидопинговая деятельность; 3) финансовое обеспечение восстановления членства ПКР в МПК. Всего же в проект дорожной карты вошло 50 пунктов.

Сегодня между ПКР и МПК ведется диалог о том, чтобы дорожная карта включала в себя перечень необходимых и достаточных мероприятий и документов, после выполнения которых, Критерии восстановления членства ПКР считались бы выполненными. Данная Дорожная карта является конкретизацией пунктов Критериев.

В соответствии с Критериями МПК (от 21 ноября 2016 г.) и достигнутой договоренностью ПКР и МПК (20 декабря 2016 г.) с целью организационного взаимодействия с Рабочей группой МПК, ПКР создан Координационный комитет ПКР. Решением Исполкома ПКР Координационный комитет возглавил Андрей Строкин – генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр, член Наблюдательного Совета РУСАДА. В состав Комитета вошли чемпионы Паралимпийских игр, специалисты в области юриспруденции, антидопингового и финансового обеспечения.