Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство ПКР о допуске россиян на Игры-2016

Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство Паралимпийского комитета России (ПКР) о срочном допуске российских спортсменов на Игры в Рио, информирует агентство DPA.

Напомним, глава МПК Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении членства ПКР. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. Также были отклонены индивидуальные иски ряда спортсменов в иностранные суды.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.