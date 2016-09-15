17:50 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство ПКР о допуске россиян на Игры-2016

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Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство Паралимпийского комитета России (ПКР) о срочном допуске российских спортсменов на Игры в Рио, информирует агентство DPA.

Напомним, глава МПК Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении членства ПКР. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. Также были отклонены индивидуальные иски ряда спортсменов в иностранные суды.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

 

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