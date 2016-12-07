Комитет Госдумы рекомендовал Минспорту поддержать ПКР в восстановлении статуса в МПК

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал Министерству спорта РФ оказать поддержку в восстановлении ПКР в МПК, сообщает ТАСС. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, из-за чего российские паралимпийцы пропустили Игры в Рио.

"Рекомендовать министерству спорта оказать содействие ПКР в правовом анализе представленных ПКР критериев восстановления членства в Международном паралимпийским комитете на предмет соответствия их российскому законодательству, международным соглашениям и кодексу Всемирного антидопингового агентства", - говорится в обращении.