КНДР предложила Корее послать своих спортсменов на Паралимпиаду-2018

Делегация КНДР обратилась к Корее с предложением послать своих спортсменов на Паралимпиаду-2018, сообщает Kyodo со ссылкой на представителя министерства по делам национального объединения Кореи. Этот вопрос поднимался во время переговоров об участии северокорейцев на Олимпиаде в Пхенчхане, которые проходят в данный момент в демилитаризованной зоне.

Отметим, что на данный момент нет информации о том, как проходят переговоры об участии северокорейцев на Олимпиаде в Корее. От принимающей стороны делегацию возглавляет заместитель министра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон, со стороны КНДР - заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су.

Напомним, принципиальная договоренность об участии северокорейских спортсменов на Играх-2018 была достигнута 9 января. Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Игры паралимпийцев состоятся с 8 по 18 марта.