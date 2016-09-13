Китайские паралимпийцы довели количество золотых медалей в Рио до 50

Сборная Китая продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Паралимпийских игр-2016. В пятый соревновательный день китайские спортсмены завоевали 26 медалей, всего в их активе теперь 50 золотых, 40 серебряных и 28 бронзовых медалей. На втором месте по-прежнему идет Великобритания, в активе которой 28 награды высшей пробы, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей. Замыкает тройку команда Украины (22-19-20).

Напомним, Международный паралимпийский комитет не допустил сборную России до участия в соревнованиях.