Китайская делегация опротестовала результаты выборов президента МПК, но апелляцию отклонили

Делегация из Китая подала протест на результаты голосования по выборам президента Международного паралимпийского комитета (МПК), но апелляция была отклонена, информирует ТАСС. Протест был подан после объявления результатов выборов.

Бразилец Эндрю Парсонс победил в первом туре голосования, он набрал 84 голоса. На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получил 47 голосов, Петерссон - 19, Джарвис - 12.

Представитель делегации заявил, что "в процессе голосования была допущена ошибка". Председатель избирательной комиссии Роберт Стидмэн отклонил протест.

- Голосование прошло в соответствии с утвержденной процедурой, и его итоги не нуждаются в пересмотре, - отметил Стидмэн.

Парсонс на этом посту сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.