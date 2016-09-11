Кенийский спортсмен принял участие в Паралимпиаде, несмотря на положительную допинг-пробу

Кенийский пауэрлифтер Габриэль Магу Ванджику принял участие в Паралимпиаде-2016, несмотря на положительную допинг-пробу. Он был допущен до участия в Играх в Рио, хотя анализ пробы, взятой у него во внесоревновательный период 29 июля, показал наличие в организме следов запрещенного вещества. Как сообщает Insidethegames, МПК ограничился выговором в адрес Ванджику, который принял это вещество случайно вместе с лекарствами от кашля. МПК мотивировал решение тем, что Ванджику принял его случайно и не преследовал цель улучшить свои результаты. Отметим, что призового места Ванджику в весовой категории до 59 кг не занял.

Напомним, от участия в Паралимпиаде-2016 была отстранена сборная России в полном составе на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.