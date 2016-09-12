"Известия": Руководство ПКР подаст в отставку ради допуска к Паралимпиаде-2018

Приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной системе означает, что российские спортсмены не имеют права выступать не только на Паралимпиаде-2016 в Рио, но и на следующих Играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

– Решение МПК было не по отдельным атлетам, которые обманули систему, – приводят "Известия" слова Спенса. – Речь шла именно о том, что государство спонсирует допинг-программу. Поэтому для того, чтобы вернуться в Паралимпийские игры, необходимо не сменить всех членов сборной, а прекратить финансирование допинг-программы. В настоящее время МПК продолжает разрабатывать критерии для возвращения ПКР в международную систему. Надеемся, что работа будет закончена к окончанию Паралимпийских игр-2016 в Рио. Как только ПКР выполнит все наши условия в полном объеме, его членство будет восстановлено. Если это произойдет до Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, у российской сборной будет шанс принять участие в зимних Играх. Если же ПКР, получив данные от МПК, оставит их без внимания, то российские спортсмены пропустят следующие Игры.

В ПКР ждут более вразумительных разъяснений от Международного паралимпийского комитета по поводу восстановления членства в организации. Вице-президент ПКР, депутат Госдумы РФ Олег Смолин подчеркнул, что руководство комитета готово даже подать в отставку ради того, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в Паралимпиаде-2018.

– Если бы нам поставили условие, при котором российских атлетов допустили бы до Игр в Пхенчхане в 2018 году только в случае ухода всего руководства ПКР, то уверяю, мы бы приняли это условие и добровольно ушли бы в отставку, – сказал Смолин. – Даже несмотря на то, что в сложившейся ситуации и в связи с недоказанной виной это является абсурдом. Мы ждем письма от МПК, в котором будет изложена какая-то адекватная, вразумительная позиция. Нам непонятен критерий, который озвучивает организация сегодня, – прекратить государственное финансирование допинг-программ. Мы этим никогда не занимались.