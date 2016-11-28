"Известия": МОК заступится за российских паралимпийцев

В Международном олимпийском комитете (МОК) недовольны действиями Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношении России, сообщают "Известия". 21 ноября МПК направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. Российская сторона посчитала требования МПК довольно размытыми и нуждающимися в детальном обсуждении и уточнении. По информации издания, составленный список критериев посчитали довольно жестким и в Международном олимпийском комитете (МОК), президентом которого является Томас Бах. Руководство организации намерено вмешаться в диалог МПК и ПКР с целью скорейшего решения главной проблемы – восстановления членства ПКР в международной системе и, как следствие, допуска российских спортсменов к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

– По нашим данным, в Международном олимпийском комитете действительно не слишком довольны действиями МПК в отношении России, – подчеркнул вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы РФ Олег Смолин. – А поскольку МОК – главный спонсор МПК, то мы надеемся, что рано или поздно ситуация нормализуется. Большинство критериев, присланных МПК, нуждаются в уточнении и обсуждении. Некоторые из них и вовсе являются абсурдными. Так или иначе мы будем готовы выполнить требования МПК по восстановлению членства в международной системе только в том случае, если получим гарантии того, что российские спортсмены будут допущены до Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году.