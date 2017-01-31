Иван Гончаров: "Если мне предложат выступить под нейтральным флагом, я, наверное, откажусь"

Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам и биатлону Иван Гончаров прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о запрете участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Паралимпиадой-2018 в Корее.

– Я даже не надеялся, что нас допустят до Паралимпиады в Корее, – сказал Гончаров. – После 2018 года еще можно будет говорить о допуске, а сейчас... МПК это невыгодно. Мы уже не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Рио. В марте состоится суд по индивидуальным искам. Теперь биатлонный сезон завис в воздухе. Развлекаем сами себя, как можем. Например, завтра поедем в Казань на лыжный марафон. Думаю, что даже под белым флагом нам никто не даст принять участие в соревнованиях. Весь мир будет понимать, что это – русские. Выступать не под флагом России? А какой в этом смысл? Мы же ни в чем не виноваты... Если мне предложат выступить под нейтральным флагом, я, наверное, откажусь. (Любовь КОНЯЕВА)