15:24 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Исполком ПКР утвердил проведение соревнований для отстраненных российских спортсменов

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Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил проведение соревнований для отстраненных от Игр в Рио-де-Жанейро российских спортсменов, сообщает ТАСС. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, еще 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587284

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