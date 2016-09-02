Исполком ПКР утвердил проведение соревнований для отстраненных российских спортсменов

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил проведение соревнований для отстраненных от Игр в Рио-де-Жанейро российских спортсменов, сообщает ТАСС. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, еще 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).