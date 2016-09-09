Ирина Вертинская: "Многие у нас показали такие результаты, до которых далеко будет на Паралимпиаде"

Метательница копья и диска и толкательница ядра Ирина Вертинская осталась довольна своим выступлением на соревнованиях российских паралимпийцев в Подмосковье. Турнир проводился среди спортсменов, которых не допустили к участию в Паралимпиаде в Рио.

– Эти соревнования были необходимы в первую очередь нам, спортсменам. Наша работа – показать результат. И многие к этому шли, независимо от обстоятельств, погоды, жестких условий для любого спортсмена, – цитирует "Р-Спорт" Вертинскую. – Многие выложились и показали такие результаты, до которых будет далеко на Паралимпийских играх. Даже при хороших условиях они не смогут такого сделать.

Своими результатами в толкании ядра и метании копья я очень довольна. Это личные рекорды и рекорды России. Для меня это очень престижно. Мало кто сможет показать такие результаты в Рио. Выступлением в метании диска я недовольна – прежде всего собой, потому что не выложилась, хотя могла это сделать. Значит, сама виновата. Надо будет учесть эту ошибку и исправлять ее.

Очень тяжело на самом деле. Каждый пытается настроиться по-своему. Но если у тебя нет за спиной соперников, если не с кем бороться, поверьте, это так тяжело, это не передать словами. Просто выйти и настроить себя – сегодня мне этого, по крайней мере, сделать не удалось.