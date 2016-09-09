Ирина Вертинская: "Думаю, вся эта история с нашим отстранением быстренько закончится"

Метательница копья и диска и толкательница ядра Ирина Вертинская считает, что российских паралимпийцев вскоре снова допустят до международных соревнований. По ее мнению, такое решение будет принято после Паралимпиады в Рио, куда сборную России не пустили.

– Думаю, вся эта история с нашим отстранением быстренько закончится. Пока шумиха, но после Паралимпийских игр о нас уже не вспомнят. Я верю в бога и в то, что справедливость должна восторжествовать, – цитирует "Р-Спорт" Вертинскую. – Есть виноватые люди, и дай бог, чтобы их нашли и наказали. Я вообще считаю, что все, что ни делается, – к лучшему. Мы не можем решать, что будет происходить в нашей жизни. Мы сделали свою работу, а остальная работа осталась за нашим начальством, нашими чиновниками, которые должны решать проблему. Оставлять это просто так нельзя.

В первую очередь, виноваты все. Мы упустили этот шанс (на участие). Надеяться на авось, как многие надеялись, это самое худшее – в спорте по крайней мере. Это как я бы вышла на старт и сказала: "Авось, мне повезет!" Извини, дорогая, а где твоя работа? Ты покажи свою работу, а потом скажи "авось". Многие вышестоящие люди понадеялись именно на авось и не сделали свою работу до конца. Обидно, что 267 человек пострадали ни за что. И эта боль у каждого спортсмена останется надолго, залечить ее будет очень тяжело. Но мы справимся, мы же все-таки спортсмены и живем ради этого.