Ирина Громова: "Российские паралегкоатлеты не будут сачковать на утешительных соревнованиях"

Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова заявила, что паралегкоатлеты не будут сачковать на всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр. На спортивных базах в Крылатском, Новогорске и на озере Круглом 8-9 сентября пройдут соревнования российских паралимпийцев, отстраненных от Игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования по легкой атлетике состоятся в четверг.

– Конечно, постараемся показать все, что сможем, – цитирует "Р-Спорт" Громову. – Надеемся, что погода не подведет. Конечно, не хватает конкуренции. У нас, например, пять мальчиков – все в разных классах, все были заявлены на разных дистанциях. Будем бежать все вместе, будем как-то пытаться друг другу помогать. У нас многое зависит от покрытия на стадионе – коляска же катится. Но мы будем бороться, сачковать не будем! Будем трудиться, выкладываться, стараться показать свой самый быстрый старт в связи с обстоятельствами.