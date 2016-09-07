Ирина Громова: "Продолжают ли паралимпийцы отстаивать свои права? Уже нет"

Тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике Ирина Громова в преддверии соревнований, организованных для российских паралимпийцев, отметила, что спортсмены постараются показать свой максимум.

– Какой настрой у спортсменов перед предстоящими соревнованиями?

– Завтра посмотрим. Будем соревноваться, другого пути нет.

– Продолжают ли ребята бороться и отстаивать свои права?

– Уже нет.

– Какие задачи ставите перед своими подопечными на текущие соревнования?

– Пробежать, показать максимум, на который они способны.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. (Любовь КОНЯЕВА)