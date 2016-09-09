19:49 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Ирина Громова: "Паралимпийский комитет России нуждается в радикальных изменениях"

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Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова заявила, что Паралимпийский комитет России (ПКР) нуждается в радикальных изменениях в ближайшем будущем. Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх – 2016, которые стартовали 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. В четверг в Подмосковье стартовали соревнования для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпийских игр, в турнире принимают участие 263 спортсмена.

– Некоторые ребята хотели заканчивать в этом сезоне, но теперь говорят "нет, мы будем терпеть и готовиться к Токио". Все здесь сравниваем с результатами Паралимпиады в Рио, где-то мы даже превосходим мировые рекорды, – цитирует ТАСС Громову. – Но вообще, как будет выглядеть наша сборная через четыре года – зависит от политики нашего паралимпийского комитета. Мое мнение, что надо менять все – политику, отношение, положение, отношение к спортсменам, классификации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3609498

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merniloskut

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