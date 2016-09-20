Ирина Громова: "Не понимаю, каким образом пробирки паралимпийцев оказались поцарапанными"

Тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова подчеркнула, что ее подопечные всегда добивались результатов своими силами. Ранее стало известно, что подопечные Громовой – Роман Петушков, Светлана Коновалова, Рушан Миннегулов и Владислав Лекомцев – сообщили об упоминании их имени в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Макларена.

– Паралимпийский комитет России предоставил мне документы, в которых говорилось о том, что на внутренних сторонах крышек контейнеров четырех моих подопечных – Петушкова, Коноваловой, Миннегулова, Лекомцева – имеются проколы и царапины, – рассказала Громова. – В предоставленных документах говорится, что господин Родченков вспомнил фамилии легкоатлетов на память. Я могу с уверенностью сказать, что мои воспитанники ничего не употребляли. Мы всегда надеялись только на свои силы и добивались результатов упорным трудом.

Напротив этих же проб в системе ADAMS указано, что они отрицательные. Я не понимаю, каким образом эти крышки оказались поцарапанными. Ребята сдали допинг-пробы и отдали контейнеры допинг-офицерам. Все документы, подтверждающие нашу невиновность, были переданы в Паралимпийский комитет России, а сегодня – отправлены в МПК. Так же, Петушков направил запрос в фирму, изготавливающую контейнеры. Мы готовы доказывать, что спортсмены "чистые". (Любовь КОНЯЕВА)