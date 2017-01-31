Ирина Громова: "Не хотела бы выступать на Паралимпиаде под белым флагом"

Тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова не исключила, что решение Международного паралимпийского комитета о запрете участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях перед Паралимпиадой-2018 в Корее связано с политикой. Он уверена, что ПРК во что бы то ни стало должен восстановить членов в МПК.

- Я бы не хотела выступать под белым флагом, - сказала Громова. - Конечно, такое решение должен принимать каждый спортсмен индивидуально, но я была бы против подобного. Если у Паралимпийского комитета России не получается восстановить членство, значит, нужно восстанавливать его как-то иначе - решать вопрос кардинальным образом.

Сколько можно? Ровно год назад глава МПК Крэйвен говорил, что у нас все хорошо, но спустя какое-то время его мнение вдруг изменилось. Возможно, это происходит на фоне всей политической ситуации. Стараются нас в чем-то ущемить. (Любовь КОНЯЕВА)