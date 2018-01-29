Ирина Громова: "Допуск российских паралимпийцев к Играм-2018 справедлив"

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова отметила, что все ее спортсмены чисты. Специалист также добавила, что решение МПК допустить россиян в нейтральном статусе на Паралимпийские игры-2018 справедливо.

– Я бы не сказала, что это радостная новость, – цитирует "Р-Спорт" Громову. – Может, это справедливость. Я неоднократно говорила, что спортсмены, которые тренируются под моим началом, чисты. Мы не участвовали ни в чем, нам не предлагали использовать допинг, даже намеков никаких не было.

Большей частью мы тренировались за границей, множество раз сдавали там допинг-контроль. О каких-то манипуляциях мы узнали по телевизору. У меня ребята вообще впервые тогда услышали о существовании Родченкова.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //

МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018