13:28 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Ирина Громова: "Допуск российских паралимпийцев к Играм-2018 справедлив"

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Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова отметила, что все ее спортсмены чисты. Специалист также добавила, что решение МПК допустить россиян в нейтральном статусе на Паралимпийские игры-2018 справедливо.

– Я бы не сказала, что это радостная новость, – цитирует "Р-Спорт" Громову. – Может, это справедливость. Я неоднократно говорила, что спортсмены, которые тренируются под моим началом, чисты. Мы не участвовали ни в чем, нам не предлагали использовать допинг, даже намеков никаких не было.

Большей частью мы тренировались за границей, множество раз сдавали там допинг-контроль. О каких-то манипуляциях мы узнали по телевизору. У меня ребята вообще впервые тогда услышали о существовании Родченкова.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live!  //
МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_paralympics/20180129/1131750628.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

13:38