Ирина Громова: "Допуск российских паралимпийцев к Играм-2018 справедлив"

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова отметила, что все ее спортсмены чисты. Специалист также добавила, что решение МПК допустить россиян в нейтральном статусе на Паралимпийские игры-2018 справедливо.
– Я бы не сказала, что это радостная новость, – цитирует "Р-Спорт" Громову. – Может, это справедливость. Я неоднократно говорила, что спортсмены, которые тренируются под моим началом, чисты. Мы не участвовали ни в чем, нам не предлагали использовать допинг, даже намеков никаких не было.
Большей частью мы тренировались за границей, множество раз сдавали там допинг-контроль. О каких-то манипуляциях мы узнали по телевизору. У меня ребята вообще впервые тогда услышали о существовании Родченкова.
Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //
МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_paralympics/20180129/1131750628.html
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13:38