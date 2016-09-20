Ирина Громова: "Даю голову на отсечение, что мои подопечные не принимали допинг"

Тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова уверена, что ее подопечные не употребляли допинг. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Ранее глава МПК Филип Крэйвен, оглашая решение по российским паралимпийцам, заявил, что комитет достаточно много времени изучал выводы независимой комиссии ВАДА во главе с Маклареном, которая утверждает, что в России работала управляемая государством система по применению допинга.

– 15 августа мы узнали, что попали в список Макларена, и хотели бы рассказать, что мы все абсолютно чисты, – цитирует "Р-Спорт" Громову. – Никаких замыслов у нас даже не было и в мыслях. Мы готовы ответить на любые вопросы. Ситуация шокирующая для нас. Понятно, что после таких "наездов" на летние виды спорта было трудно предположить, какие фамилии всплывут. Четыре моих ученика – Роман Петушков, Рушан Миннегулов, Светлана Коновалова, Владислав Лекомцев. Я за всех несу ответственность и даю голову на отсечение, что мои спортсмены допинг не принимали.