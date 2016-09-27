IPC рассчитывает сформировать критерии восстановления МПК в ближайшие месяцы

Международный паралимпийский комитет (IPC) рассчитывает сформировать критерии для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.

– Членство ПКР в IPC будет восстановлено тогда, когда ПКР в полном объеме будет соответствовать антидопинговому кодексу IPC и ВАДА, – приводит "Р-Спорт" слова Спенса. – А сколько времени это займет – три месяца или три года – полностью зависит от ПКР, чьи обязанности заключаются в том, чтобы соблюдать правила. ПКР и IPC со времени отстранения находятся в постоянном диалоге по поводу критериев, необходимых для восстановления членства, и это будет завершено в ближайшие месяцы.