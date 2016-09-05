10:43 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

IPC продолжает процесс разработки условий для восстановления членства ПКР

0
0
0

Международный паралимпийский комитет (IPC) до сих пор находится в процессе разработки критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в составе организации. Об этом сообщил пресс-секретарь IPC Крэйг Спенс.

- IPC по-прежнему находится в процессе разработки условий, которые должен будет выполнить ПКР для восстановления членства в составе международной организации, - цитирует ТАСС Спенса. - Согласно регламенту, членство ПКР в составе IPC будет немедленно восстановлено сразу после решения руководства IPC о том, что Россия снова может выполнять свои членские обязательства в полном объеме.

IPC дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. IPC отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

Решение IPC было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3593166

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ