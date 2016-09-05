IPC продолжает процесс разработки условий для восстановления членства ПКР

Международный паралимпийский комитет (IPC) до сих пор находится в процессе разработки критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в составе организации. Об этом сообщил пресс-секретарь IPC Крэйг Спенс.

- IPC по-прежнему находится в процессе разработки условий, которые должен будет выполнить ПКР для восстановления членства в составе международной организации, - цитирует ТАСС Спенса. - Согласно регламенту, членство ПКР в составе IPC будет немедленно восстановлено сразу после решения руководства IPC о том, что Россия снова может выполнять свои членские обязательства в полном объеме.

IPC дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. IPC отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

Решение IPC было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.