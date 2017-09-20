IPC может дисквалифицировать на 2 года спортсменов за махинации с классификацией

Международный паралимпийский комитет (IPC) может дисквалифицировать спортсменов на два года за манипуляции с классификациями. Ранее сообщалось, что организация начала расследование порядка 10 дел в отношении спортсменов, подозреваемых в махинациях.

– IPC чрезвычайно серьезно относится ко всем обвинениям в манипуляции с классификациями, и каждый, кто будет признан виновным, может быть отстранен на срок до 2 лет, – цитирует "Р-Спорт" пресс-службу IPC. – IPC на регулярной основе работает с независимым юридически консультантом, чтобы рассматривать ряд утверждений, которые, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего расследования.

Отмечается, что некоторые паралимпийцы из Великобритании преувеличивали свою инвалидность, чтобы участвовать в соревнованиях в более слабых классах. Согласно статье ВВС, некоторые британцы делали операции по уменьшению конечностей, чтобы участвовать в соревнованиях среди спортсменов без рук и ног.