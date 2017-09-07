Горнолыжники-паралимпийцы за последние полгода проверялись на допинг лишь однажды

Члены сборной России по горнолыжному спорту с поражением опорно-двигательного аппарата за последние полгода проходили допинг-тестирование один раз - весной.

Вчера Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но при этом россиянам было разрешено участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

- Говорить о том, что все наши спортсмены дважды прошли допинг-контроль за последние полгода, пока нельзя, - цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Александра Назарова. - Но время есть. Единственный раз забор допинг-проб происходил весной.

У нас запланирован сбор в Сочи, который начнется 21 сентября. Возможно, офицеры-допинг-контроля теперь приедут туда.

Все наши спортсмены находятся под контролем международной системы АДАМС, они выкладывают актуальную информацию для сотрудников допинг-контроля о своем местонахождении.