Глава МПК: "Уверен, прогресс в восстановлении членства ПКР продолжится"

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс отметил, что доволен тем, что сделал Паралимпийский комитет России (ПКР) для восстановления своего членства. По его словам, прогресс в этом вопросе должен продолжиться.

- Остается еще несколько ключевых пунктов, включая решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства в ноябре, - приводит ТАСС слова Парсонса. - Но мы очень обнадежены тем, что было сделано Паралимпийским комитетом России. Мы уверены, что прогресс продолжится.

Напомним, членство ПКР было приостановлено после опубликования доклада Ричарда Макларена. В результате российские паралимпийцы пропустили Паралимпиаду-2016. В сентябре МПК допустил россиян к участию в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 под нейтральным флагом.