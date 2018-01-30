11:21 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Глава МПК: "Россия представила недостаточно доказательств, опровергающих выводы Макларена"

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил о том, что организация считает неубедительными представленные российской стороной объяснения в ответ на требование признать выводы независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинге в российской спорте или опровергнуть их.

Ранее МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе прошлого года. Причиной стало невыполнение российской стороной двух пунктов: признание или подкрепленное фактами опровержение выводов комиссии Макларена и полное приведение в соответствие с кодексом ВАДА Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

– Изменения возможны только после того, как ты сознаешься в содеянном, без этого твое стремление к переменам будет недостаточным. Вот почему это настолько важно, – приводит ТАСС слова Парсонса, отвечавшего на вопрос, почему для МПК так важны оставшиеся два пункта восстановления ПКР. – И это критерий не только Международного паралимпийского комитета, который, к слову, был согласован с Паралимпийским комитетом России, но и критерий Всемирного антидопингового агентства.

Письмо Колобкова? Мы получили это письмо, но нам нужны доказательства, которые указывали бы на альтернативную позицию. Наше же мнение, и с ним соглашается рабочая группа по восстановлению ПКР, что этого недостаточно. Мало сказать "мы этого не делали", нужны доказательства. Вот почему рабочая группа рекомендовала не отменять дисквалификацию, и мы с этим согласились.

По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на зимних Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4913616

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Pleafant

Странно требовать от инвалидов не принимать лекарств,что бы не попасть под допинг.

16:01

NapoliFC

ol69312, истину глаголишь.

15:34

ol69312

надо этого парсона ввезти в россию и повесить за яйца и пусть висит пока не докажет что не принимал допинг :))

14:24

shpasic

"какие ващи даказатэльства?!"

13:41

shpasic

а МПК предоставил доказательства, что у России мало доказательств?

13:41

Рюрик 09

"Изменения возможны только после того, как ты сознаешься в содеянном, без этого твое стремление к переменам будет недостаточным". По такой логике человек укравший 100 долларов, но сознавшийся в этом, а изобличённый доказательствами, должен сидеть пожизненно.

11:44

NapoliFC

Макларен предоставил недостаточно доказательств чтобы обвинить Россию:) Но поскольку команду фас дали другие люди, то плевать МПК хотел на доказательства.

11:36

Papa-psix

а то, что у самого Макларена ноль доказательств ? Кто кого обвиняет-то ? Презумпция невиновности ? Не, не слышали..

11:33