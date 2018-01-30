Глава МПК: "Россия представила недостаточно доказательств, опровергающих выводы Макларена"

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил о том, что организация считает неубедительными представленные российской стороной объяснения в ответ на требование признать выводы независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинге в российской спорте или опровергнуть их.

Ранее МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе прошлого года. Причиной стало невыполнение российской стороной двух пунктов: признание или подкрепленное фактами опровержение выводов комиссии Макларена и полное приведение в соответствие с кодексом ВАДА Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

– Изменения возможны только после того, как ты сознаешься в содеянном, без этого твое стремление к переменам будет недостаточным. Вот почему это настолько важно, – приводит ТАСС слова Парсонса, отвечавшего на вопрос, почему для МПК так важны оставшиеся два пункта восстановления ПКР. – И это критерий не только Международного паралимпийского комитета, который, к слову, был согласован с Паралимпийским комитетом России, но и критерий Всемирного антидопингового агентства.

Письмо Колобкова? Мы получили это письмо, но нам нужны доказательства, которые указывали бы на альтернативную позицию. Наше же мнение, и с ним соглашается рабочая группа по восстановлению ПКР, что этого недостаточно. Мало сказать "мы этого не делали", нужны доказательства. Вот почему рабочая группа рекомендовала не отменять дисквалификацию, и мы с этим согласились.

По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на зимних Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.