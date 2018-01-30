Глава МПК: "Россия представила недостаточно доказательств, опровергающих выводы Макларена"

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил о том, что организация считает неубедительными представленные российской стороной объяснения в ответ на требование признать выводы независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о допинге в российской спорте или опровергнуть их.
Ранее МПК объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе прошлого года. Причиной стало невыполнение российской стороной двух пунктов: признание или подкрепленное фактами опровержение выводов комиссии Макларена и полное приведение в соответствие с кодексом ВАДА Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
– Изменения возможны только после того, как ты сознаешься в содеянном, без этого твое стремление к переменам будет недостаточным. Вот почему это настолько важно, – приводит ТАСС слова Парсонса, отвечавшего на вопрос, почему для МПК так важны оставшиеся два пункта восстановления ПКР. – И это критерий не только Международного паралимпийского комитета, который, к слову, был согласован с Паралимпийским комитетом России, но и критерий Всемирного антидопингового агентства.
Письмо Колобкова? Мы получили это письмо, но нам нужны доказательства, которые указывали бы на альтернативную позицию. Наше же мнение, и с ним соглашается рабочая группа по восстановлению ПКР, что этого недостаточно. Мало сказать "мы этого не делали", нужны доказательства. Вот почему рабочая группа рекомендовала не отменять дисквалификацию, и мы с этим согласились.
По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на зимних Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.
Pleafant
Странно требовать от инвалидов не принимать лекарств,что бы не попасть под допинг.
16:01
NapoliFC
ol69312, истину глаголишь.
15:34
ol69312
надо этого парсона ввезти в россию и повесить за яйца и пусть висит пока не докажет что не принимал допинг :))
14:24
shpasic
"какие ващи даказатэльства?!"
13:41
shpasic
а МПК предоставил доказательства, что у России мало доказательств?
13:41
Рюрик 09
"Изменения возможны только после того, как ты сознаешься в содеянном, без этого твое стремление к переменам будет недостаточным". По такой логике человек укравший 100 долларов, но сознавшийся в этом, а изобличённый доказательствами, должен сидеть пожизненно.
11:44
NapoliFC
Макларен предоставил недостаточно доказательств чтобы обвинить Россию:) Но поскольку команду фас дали другие люди, то плевать МПК хотел на доказательства.
11:36
Papa-psix
а то, что у самого Макларена ноль доказательств ? Кто кого обвиняет-то ? Презумпция невиновности ? Не, не слышали..
11:33