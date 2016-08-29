10:33 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Глава Крыма поддержал идею проведения соревнований для паралимпийцев на полуострове

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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею проведения на полуострове специальных соревнований для паралимпийцев. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Позже Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную России не допустили до участия в Паралимпиаде-2016.

"Полностью поддерживаю идею о проведении в Крыму альтернативных соревнований для спортсменов, которым спортивные чиновники отказали в праве на участие в Паралимпиаде", – написал на своей странице в твиттере Аксенов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джин_SM(v3)

Для этого нужна специальная инфраструктура!Инфраструктура, Карл!!!

11:22

Xen1um

Boogeyman, у Украины ничего не отбирали, она сама все отдала

11:07

Boogeyman

Наверное на базе центра паралимпийского спорта в Евпатории который отобрали у Украины ... туда приедет Исинбаева будет пиарится, Акесенов расскажет про мировой заговор и как они работают что бы обеспечить паралимпийцев всем необходимым.... а потом все эти люди будут недоуменвать почему их не любят. ))))))

10:49

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