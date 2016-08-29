Глава Крыма поддержал идею проведения соревнований для паралимпийцев на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею проведения на полуострове специальных соревнований для паралимпийцев. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации. Позже Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для паралимпийцев в связи с тем, что сборную России не допустили до участия в Паралимпиаде-2016.

"Полностью поддерживаю идею о проведении в Крыму альтернативных соревнований для спортсменов, которым спортивные чиновники отказали в праве на участие в Паралимпиаде", – написал на своей странице в твиттере Аксенов.