Фомочкину, возможно, придется отдать подаренную квартиру

Белорус Андрей Фомочкин, которому подарили элитную квартиру в Москве, возможно, будет вынужден отдать ее. Представитель белорусской делегации удостоился такого подарка за то, что пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Как сообщает euroradio.fm, Фомочкин является государственным служащим - с прошлой зимы он работает в Министерстве спорта и туризма, где курирует лыжные виды спорта.

Согласно закону, принятому в Белоруссии в 2003 году, госслужащий не может принимать подарки или получать другую выгоду в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров. Полученные государственными служащими сувениры, стоимость которых превышает пять базовых величин, передаются в доход государства.

В Министерстве спорта и туризма подчеркнули, что держат ситуацию под контролем.

- Во-первых, квартиру Фомочкину подарят, насколько нам известно, не в Москве, а в Минске. Во-вторых, этого пока не произошло, и о наших шагах говорить рано. Однако можно с уверенностью говорить, что белорусское законодательство нарушено не будет, - пояснили в пресс-службе Минспорта.