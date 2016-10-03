19:25 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Фомочкину, возможно, придется отдать подаренную квартиру

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Белорус Андрей Фомочкин, которому подарили элитную квартиру в Москве, возможно, будет вынужден отдать ее. Представитель белорусской делегации удостоился такого подарка за то, что пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Как сообщает euroradio.fm, Фомочкин является государственным служащим - с прошлой зимы он работает в Министерстве спорта и туризма, где курирует лыжные виды спорта. 

Согласно закону, принятому в Белоруссии в 2003 году, госслужащий не может принимать подарки или получать другую выгоду в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров. Полученные государственными служащими сувениры, стоимость которых превышает пять базовых величин, передаются в доход государства.

В Министерстве спорта и туризма подчеркнули, что держат ситуацию под контролем.

- Во-первых, квартиру Фомочкину подарят, насколько нам известно, не в Москве, а в Минске. Во-вторых, этого пока не произошло, и о наших шагах говорить рано. Однако можно с уверенностью говорить, что белорусское законодательство нарушено не будет, - пояснили в пресс-службе Минспорта.

Дополнительная информация

http://euroradio.fm/ru/fomochkin-budet-vynuzhden-otdat-podarennuyu-rossiey-kvartiru

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MrFrosch

ужас

20:01

oze11

Получение квартиры от иностранного государства для российских госслужащих - это коррупция. В Белоруссии, наверное, тоже самое. Но, возможно, получение хаты в первопрестольной - повод задуматься о продолжении работы на белорусской госслужбе

19:43

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