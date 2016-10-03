Фомочкину подарили однокомнатную квартиру в Москве

Бизнесмен Сергей Шмаков вручил белорусу Андрею Фомочкину, пронесшему российский флаг на Паралимпийских играх в Рио, сертификат на элитную квартиру в Москве. По его словам, страна должна равняться на таких людей.

- Вся страна должна равняться на таких людей, на такой поступок, - сказал Шмаков. - Мысль подарить квартиру пришла не сразу. Это был фантастический поступок. Именно поступок. Дней десять назад задумался об этом - нельзя это просто так пропустить. Квартира находится в элитном жилом комплексе. Это не PR, не реклама. Просто подарок от меня лично.

Фомочкин подчеркнул, что еще не знает, как распорядится жилплощадью, потому что находится на государственной службе. Отметим, что однокомнатная квартира площадью 40 кв. м находится на 12-м этаже дома.

- Не могу пока сказать, как распоряжусь имуществом, - ответил Фомочкин. - Я нахожусь на государственной службе, не знаю, как будет все решаться с квартирой. Это порыв, за который я искренне благодарен. Поступок трогает очень глубоко. (Мария МАРКОВА)