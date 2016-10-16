15:53 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Фомочкин в течение двух недель узнает судьбу подаренной ему квартиры в Москве

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Начальник отдела зимних видов спорта Министерства спорта Белоруссии Андрей Фомочкин в течение двух недель узнает решение относительно квартиры в Москве. Ее подарили функционеру в благодарность за пронос российского флага на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако Фомочкин ранее заявлял, что с квартирой могут возникнуть проблемы, так как белорусские законы запрещают чиновникам принимать дорогие подарки.

– Сейчас юристы работают, получаем консультации, надеюсь, что в течение двух недель будет решение, – цитирует ТАСС Фомочкина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3708782

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