20:27 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Фомочкин уверен: проблем с подаренной квартирой у него не будет

0
0
0
 
Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Белорусу подарили квартиру за российский флаг на Паралимпиаде

Белорус Андрей Фомочкин подчеркнул, что ему не придется расставаться с подаренной квартирой в Москве. Представитель белорусской делегации удостоился такого подарка за то, что пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Ранее сообщалось, что Фомочкин является государственным служащим, а согласно закону, принятому в Белоруссии в 2003 году, госслужащий не может принимать подарки или получать другую выгоду в связи с исполнением служебных обязанностей. Полученные государственными служащими сувениры, стоимость которых превышает пять базовых величин, передаются в доход государства.

– Мы ни на какие награды и знаки внимания не рассчитывали и делали это по решению команды очень искренне и откровенно, - цитирует life.ru Фомочкина. - Пока не было возможности, чтобы выехать и посмотреть квартиру. Мне дали комментарий по поводу того, можно ли мне как спортивному чиновнику получить такой подарок. Как объяснили, квартира от частного лица – это его желание и оно не сопряжено с моей деятельностью по службе. Но это еще предстоит уточнить.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/911761/fomochkin_probliem_s_kvartiroi_nie_budiet_podarok_nie_imieiet_otnoshieniia_k_moiei_rabotie

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ