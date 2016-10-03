Фомочкин уверен: проблем с подаренной квартирой у него не будет

Белорус Андрей Фомочкин подчеркнул, что ему не придется расставаться с подаренной квартирой в Москве. Представитель белорусской делегации удостоился такого подарка за то, что пронес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Ранее сообщалось, что Фомочкин является государственным служащим, а согласно закону, принятому в Белоруссии в 2003 году, госслужащий не может принимать подарки или получать другую выгоду в связи с исполнением служебных обязанностей. Полученные государственными служащими сувениры, стоимость которых превышает пять базовых величин, передаются в доход государства.

– Мы ни на какие награды и знаки внимания не рассчитывали и делали это по решению команды очень искренне и откровенно, - цитирует life.ru Фомочкина. - Пока не было возможности, чтобы выехать и посмотреть квартиру. Мне дали комментарий по поводу того, можно ли мне как спортивному чиновнику получить такой подарок. Как объяснили, квартира от частного лица – это его желание и оно не сопряжено с моей деятельностью по службе. Но это еще предстоит уточнить.