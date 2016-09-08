Флаг России на открытии Паралимпиады нес белорусский функционер

Флаг России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро нес белорусский функционер Андрей Фомочкин, сообщает "Прессбол".

Во время церемонии, которая состоялась минувшей ночью на стадионе "Маракана", спортсмены из Белоруссии прошли с флагом РФ в знак солидарности с отстраненными от соревнований паралимпийцами.

Фомочкин - руководитель белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Он является победителем и призером Спартакиады народов СССР 1986 года и рекордсменом СССР в зимнем многоборье.