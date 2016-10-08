11:42 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Филипп Крейвен: "У МПК есть хорошие друзья в России"

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Международный паралимпийский комитет (МПК) заинтересован в возобновлении дружеских отношений с российской стороной и скорейшем возвращении Паралимпийского комитета России в состав организации. По словам Президента МПК Филипа Крейвена, организации должны вернуться прежнему сотрудничеству.

– Никто из нас не хотел бы, чтобы началась вся эта ситуация после выхода доклада Макларена, – цитирует ТАСС Крейвена. – У нас в России есть хорошие друзья. Я был у вас много раз, на мой взгляд, вы провели великолепные Игры в Сочи. Так что нам надо вернуться к тому, как мы работали раньше.

7 августа МПК приостановил членство ПКР в организации, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Ранее Крэйвен сообщил, что на Олимпийском саммите в Лозанне будет поднят вопрос участия сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688350

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