Филип Крейвен подчеркнул: МПК заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Россией

Международный паралимпийский комитет (МПК) заинтересован в возобновлении дружеских отношений с российской стороной и скорейшем возвращении Паралимпийского комитета России в состав организации. По словам президента МПК Филипа Крейвена, организации должны вернуться к прежнему сотрудничеству.

– Никто из нас не хотел бы, чтобы началась вся эта ситуация после выхода доклада Макларена, – цитирует ТАСС Крейвена. – У нас в России есть хорошие друзья. Я был у вас много раз, на мой взгляд, вы провели великолепные Игры в Сочи. Так что нам надо вернуться к тому, как мы работали раньше.

7 августа МПК приостановил членство ПКР в организации, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Ранее Крейвен сообщил, что на Олимпийском саммите в Лозанне будет поднят вопрос участия сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.