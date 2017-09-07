Филип Крэйвен: "Отстранение российских паралимпийцев не испортило отношения между МОК и МПК"

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен отметил, что разные взгляды Международного олимпийского комитета (МОК) и МПК на вопрос участия российских спортсменов в своих соревнованиях не испортили отношения между двумя организациями.

Вчера Крэйвен объявил о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), которое не позволило сборной России выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро и ставит под вопрос ее участие в зимней Паралимпиаде в Пхенчхане.

- Когда 7 августа прошлого года мы приняли решение (об отстранении ПКР), наш взгляд на проблему отличался от того, что был у МОК, и к этому было приковано внимание, - приводит ТАСС сообщение Крэйвена. - Но нет сомнений, что наша совместная работа в последний год была выстроена равнонаправленной и это решение не оказало существенного влияния на наши отношения с МОК.