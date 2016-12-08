Филип Крейвен: "Опыт рабочей группы поможет ПКР восстановить членство в МПК"

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен уверен, что опыт рабочей группы поможет Паралимпийскому комитету России (ПКР) восстановить членство в МПК. По словам президента организации, генеральный директор Федерации академической гребли Великобритании Энди Паркинсон, который возглавил группу, обладает огромным опытом в борьбе с допингом.

ПКР был лишен членства в МПК на основании отчета Ричарда Макларена по допингу в российском спорте. В связи с дисквалификацией комитета российские спортсмены не приняли участия в Паралимпиаде в Рио.

- Группа будет состоять из пяти человек из разных стран, - приводит пресс-служба МПК слова Крейвена. – Этих людей уважают за работу по борьбе с допингом и коррупцией. В лице Паркинсона мы видим человека, имеющего глубочайшие познания в паралимпийском движении, а также обладающего большим опытом в борьбе с допингом. Уверены, что целевая группа использует свои обширные знания и опыт, чтобы помочь ПКР в исполнении критериев, которые позволят организации вернуть членство в МПК.

МПК в ноябре опубликовал критерии восстановления членства ПКР. В частности, ПКР должен соответствовать кодексу ВАДА и исполнять обязанности по антидопинговой работе без постороннего вмешательства. ПКР также должен на собственные средства создать координационный комитет, который будет проводить регулярные встречи и предоставлять отчеты. Кроме того, необходимо создать "атмосферу нетерпимости к допингу".

Британец Паркинсон возглавил рабочую группу МПК по восстановлению членства ПКР