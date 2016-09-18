Филип Крейвен: "Обнародуем критерии для отмены дисквалификации ПКР по окончании всех судебных тяжб"

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен заявил, что МПК обнародует критерии для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации лишь после завершения всех судебных тяжб, касающихся недопуска атлетов из РФ к Играм-2016. По его словам, МПК тесно сотрудничает с Международным антидопинговым агентством (ВАДА) в вопросе разработки критериев для снятия дисквалификации с ПКР.

– Соответствующие критерии уже разрабатываются, – цитирует ТАСС Крейвена. – Но нам представляется не совсем уместным обнародовать их, пока еще идут некоторые судебные тяжбы, касающиеся этой ситуации. Нужно дождаться решений по всем искам, чтобы начать работу в позитивном ключе.

Мы должны убедиться, что в России нет государственной поддержки допинга или в том, что в России в целом не применяется допинг. Тогда мы сможем вновь сказать российской сборной: "Добро пожаловать!". Она должна превратиться из изгоя в маяк, который покажет путь к эффективному устранению допинга.

Напомним, что Паралимпиаду-2016 россияне пропускают, поскольку МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.