18:46 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Филип Крейвен: "Обнародуем критерии для отмены дисквалификации ПКР по окончании всех судебных тяжб"

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крейвен заявил, что МПК обнародует критерии для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации лишь после завершения всех судебных тяжб, касающихся недопуска атлетов из РФ к Играм-2016. По его словам, МПК тесно сотрудничает с Международным антидопинговым агентством (ВАДА) в вопросе разработки критериев для снятия дисквалификации с ПКР.

– Соответствующие критерии уже разрабатываются, – цитирует ТАСС Крейвена. – Но нам представляется не совсем уместным обнародовать их, пока еще идут некоторые судебные тяжбы, касающиеся этой ситуации. Нужно дождаться решений по всем искам, чтобы начать работу в позитивном ключе.

Мы должны убедиться, что в России нет государственной поддержки допинга или в том, что в России в целом не применяется допинг. Тогда мы сможем вновь сказать российской сборной: "Добро пожаловать!". Она должна превратиться из изгоя в маяк, который покажет путь к эффективному устранению допинга.

Напомним, что Паралимпиаду-2016 россияне пропускают, поскольку МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3631467

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КОММЕНТАРИИ (4)
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А380726

Эту подстилку пиндосов в коляске родители и мозгами не смогли обеспечить. Мои соболезнования убогому уродцу

19:56

spetrov

Такая чушь! Вы не убедили и не доказали наличие государственной системы, однако решение уже приняли. Соответственно, и не отмените просто так. "Мы должны убедиться" руками не потрогаешь. Кто-то скажет, что убежден, а кто-то - нет. Туфта полная. Надо начинать жить в новой системе координат. Не мы ее ввели, но нам в ней жить.

19:47

red_serg_82

Мы должны убедиться, что в России нет государственной поддержки допинга или в том, что в России в целом не применяется допинг. Тогда мы сможем вновь сказать российской сборной: "Добро пожаловать!" типа были доказательства применения допинга, обнародованные и обсуждаемые, кроме лживого доклада Макларена

19:32

staerswimmer23

типа отзовите все иски

18:59

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