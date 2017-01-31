19:49 31 января | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Филип Крэйвен: "МПК воодушевлен тем, как ведется работа совместно с ПКР"

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен выразил удовлетворение тем, как ведется работа по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Он отметил, что уже определены дальнейшие шаги в этом направлении.

– Исполком МПК воодушевлен сотрудничеством, которое существует между ПКР и рабочей группой. Мы искренне надеемся, что так будет продолжаться и в будущем, – цитирует официальный сайт МПК Крэйвена. – Теперь стороны должны доработать и согласовать дорожную карту с критериями восстановления членства ПКР. Все мы движемся в правильном направлении. В рамках этого процесса мы должны увидеть реальные практические изменения, которые необходимы для выполнения ПКР членских обязательств перед МПК. С нетерпением ждем новостей в этой области после очередного совещания в мае.

 

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