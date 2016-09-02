ФГР перечислит отстраненным паралимпийцам два миллиона рублей

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что паралимпийской сборной, которая была не допущена на Паралимпиаду 2016 года, будет перечислено два миллиона рублей – 1,5 миллиона от игроков женской сборной и 500 тысяч рублей от федерации. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

– От ФГР мы перечислим российским паралимпийцам 500 тысяч рублей, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – То есть вместе с перечислением игроков женской сборной общая сумма поддержки от нас составит 2 миллиона рублей.