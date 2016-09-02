15:58 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ФГР перечислит отстраненным паралимпийцам два миллиона рублей

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что паралимпийской сборной, которая была не допущена на Паралимпиаду 2016 года, будет перечислено два миллиона рублей – 1,5 миллиона от игроков женской сборной и 500 тысяч рублей от федерации. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

– От ФГР мы перечислим российским паралимпийцам 500 тысяч рублей, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – То есть вместе с перечислением игроков женской сборной общая сумма поддержки от нас составит 2 миллиона рублей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_russia/20160902/1059770511.html

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