17:20 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск россиян к Паралимпиаде

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на недопуск российских паралимпийцев к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз организации.

Напомним, 7 августа глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил, что комитет принял решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио и лишении членства ПКР. Позже ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена.

Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160831/1056801514.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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muzsolini

Можно попробовать подать иск в Центральный суд Монголии.

17:45

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