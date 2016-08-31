Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск россиян к Паралимпиаде

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на недопуск российских паралимпийцев к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-релиз организации.

Напомним, 7 августа глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил, что комитет принял решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио и лишении членства ПКР. Позже ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена.

Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.