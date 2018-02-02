Евгений Плющенко: "Российские спортсмены готовят письмо в МПК в поддержку паралимпийцев"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Романа Петушкова не пустили на Паралимпиаду-2018, потому что боятся его успехов. Плющенко также добавил, что российские паралимпийцы готовят письмо в МПК.

– Сейчас мы готовим письмо, и я попрошу всех спортсменов и тренеров подписать это письмо в поддержку российских паралимпийцев, в том числе в поддержку Романа Петушкова, – цитирует ТАСС Плющенко. – Чтобы МПК рассмотрел эту историю и включил их в список участников Игр. Под письмом могут поставить подписи Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова, Ирина Слуцкая, Александр Карелин и многие другие.

Петушкова и его партнеров по команде не пустили на Игры-2018 потому, что боятся их успехов. Они сейчас участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам – заняли весь пьедестал. Сейчас запустить их на Паралимпийские игры – весь пьедестал будет наш.

Обращение в МПК найдет отклик у спортсменов из разных видов спорта. Это трагедия, мы должны держаться вместе, объединиться и поддержать. Наши паралимпийцы – великие люди. После всех приложенных усилий по защите российских спортсменов есть надежда, что еще все поменяется.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позже организации составили дорожную карту, которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Решение о продлении отстранения ПКР было принято в декабре 2017 года.