Еще один член белорусской делегации на Паралимпиаде-2016 лишен аккредитации

Один из руководителей делегации сборной Белоруссии на Паралимпиаде-2016 был лишен аккредитации, сообщает belta.by. Ранее аккредитации был лишен член делегации Андрей Фомочкин за то, что нес российский флаг на церемонии открытия Игр. Отмечалось, что этот поступок был призван поддержать россиян, лишенных права участия в Паралимпиаде.

– Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды. Проведение политической акции в ходе Паралимпиады недопустимо. Белорусская команда официально предупреждена о недопустимости подобных действий, – пояснил глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.