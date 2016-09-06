Еще 84 российских паралимпийца подали заявления в суд Бонна

Еще 84 российских паралимпийца обратились в суд Бонна (Германия) с требованием допустить их к участию в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Решения по заявкам будут приняты уже завтра.

- Сегодня утром в земельный суд Бонна были сданы заявления еще 84 российских атлетов, а в Верховный суд федеральной земли в Кельне поданы апелляции на вчерашнее решение по десяти российским атлетам с ходатайством о срочном рассмотрении, - цитирует Рожкова пресс-служба ПКР. - Решения земельного суда Бонна и Верховного суда федеральной земли в Кельне ожидаются завтра.