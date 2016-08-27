10:35 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Еще 17 российских паралимпийцев отправили письма в МПК

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Юрист Артем Пацев подчеркнул, что письма в Международный паралимпийский комитет (МПК) с просьбой о допуске к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро отправили еще 17 российских спортсменов.

Ранее ПКР подал в суд Швейцарии апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде-2016.

- Да, еще 17 спортсменов отправили письма в МПК - приводит ТАСС слова Пацева. - МПК уже сообщил, что принял письма. Ответы по существу начнут приходить спортсменам в начале следующей недели.

Среди 17 спортсменов 11 легкоатлетов - Акжана Абдикаримова, Вероника Доронина, Ирина Вертинская, Наталья Кочерова, Александра Могучая, Владислав Баринов, Алексей Быченок, Александр Ганзей, Виталий Гриценко, Иван Гончаров и Арсен Курбанов. Шесть из них велосипедисты - Юлия Сибагатова, Сергей Батуков, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Сергей Семочкин и Сергей Устинов.

Ранее  письма в МПК направили шесть россиян - Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3570988

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